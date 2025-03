Icône du cinéma d’action, Bruce Willis a redéfini ce qu’est le héros hollywoodien en imposant un style unique, à mi-chemin entre force et vulnérabilité, mais toujours avec le sourire. Mais Bruce Willis c’est aussi un acteur qui a su se livrer dans les films de grands auteurs, comme chez Quentin Tarantino ou M. Night Shyamalan. De ses débuts dans « Clair de Lune » et « Die Hard », jusqu’à 2022, l’année où il a pris sa retraite à cause d’une maladie dégénérative, ce documentaire retrace son ascension, son impact sur le cinéma et son évolution en tant qu’acteur. Plus qu’un simple dur à cuire, Willis incarne l’anti-héros moderne : faillible, sarcastique et terriblement humain. À travers des interviews et des images d’archives, plongez dans l’histoire d’une légende qui a marqué plusieurs générations de spectateurs. © AMPERSAND