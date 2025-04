Drôle, solaire, généreuse, Alexandra Lamy est l’une des actrices préférées des Français. Mais que sait-on vraiment d’elle ? Dans ce documentaire, elle revient sur ses débuts au théâtre, son ascension fulgurante avec « Un gars, une fille », ses grands succès au cinéma, ses choix audacieux de rôles plus dramatiques, ou encore son bonheur d’avoir pu tourner avec sa sœur et sa fille. Vous découvrirez également l’Alexandra intime. Épatante et drôle quand elle évoque son image et son enfance, étonnante quand elle parle de ses passions, mais aussi combative lorsqu’elle évoque son engagement contre les violences faites aux femmes. Entre confidences exceptionnelles, images inédites et coulisses de son métier, une immersion exclusive dans l’incroyable destin d’une actrice libre et passionnée. © ADLTV