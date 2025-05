« Merci tu as sauvé Hollywood ! ». Ces mots sont ceux de Steven Spielberg s’adressant à Tom Cruise en marge de la cérémonie des Oscars en 2023. Car avec le succès phénoménal de « Top Gun : Maverick », Tom Cruise a réussi l’exploit de ramener le public du monde entier dans les salles obscures après des mois de désertion due au Covid. Plus qu’une star mondiale, Tom Cruise est devenu un sauveur, un super-héros... en tout cas l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood. Comment ce jeune comédien issu d’un milieu populaire, a-t-il pu se hisser au sommet de l’entertainment mondial et devenir la dernière légende hollywoodienne ? Que cache ce sourire carnassier, ce physique de tombeur, ce corps de cascadeur et ce visage qui défie les lois du temps ? La filmographie de Tom Cruise est exceptionnelle... Mariage unique de films d’auteur et de blockbusters dont il est à la fois la tête d’affiche, la tête pensante et la tête brûlée. À l’aide de nombreux témoignages et d’archives savoureuses, nous tenterons d’assembler le puzzle Tom Cruise à travers ses films les plus emblématiques et sa vie aux multiples rebondissements. Des failles d’une enfance brinqueballée à son explosion dans les années 80, de ses passages à vide au début des années 2000 à la construction d’une franchise à sa gloire (Mission: impossible), portrait d’un surdoué qui aime autant se montrer que cultiver ses secrets. © KIOSCO