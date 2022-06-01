Céline Dion, une carrière impeccable, sans fausse note, une popularité inégalée. Quel chemin parcouru pour cette petite fille que rien ne prédestinait à un tel destin ! À la fois diva et d’une simplicité désarmante, à la fois bourreau de travail et mère de famille dévouée, à la fois symbole de la femme forte et indissociable de son pygmalion René…. Derrière tous ces antagonismes se cache une personnalité fascinante et insaisissable. Grâce à ses amis, ceux qui l’ont rencontrée, interviewée, écoutée et côtoyée, nous allons remonter le fil des indices qui vont nous permettre de mieux la connaître… Et vous verrez qu’avec Céline Dion, la vérité est toujours plus complexe qu’il n’y paraît. © DMLS TV