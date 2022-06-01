L'énigme Céline Dion
L'énigme Céline Dion
6play

Céline Dion, une carrière impeccable, sans fausse note, une popularité inégalée. Quel chemin parcouru pour cette petite fille que rien ne prédestinait à un tel destin ! À la fois diva et d’une simplicité désarmante, à la fois bourreau de travail et mère de famille dévouée, à la fois symbole de la femme forte et indissociable de son pygmalion René…. Derrière tous ces antagonismes se cache une personnalité fascinante et insaisissable. Grâce à ses amis, ceux qui l’ont rencontrée, interviewée, écoutée et côtoyée, nous allons remonter le fil des indices qui vont nous permettre de mieux la connaître… Et vous verrez qu’avec Céline Dion, la vérité est toujours plus complexe qu’il n’y paraît. © DMLS TV

Voir la vidéo

Documentaire | Musique | People

Vous aimerez aussi...

  • Taylor : a story of love
    m6replay
  • Bruce Willis : les secrets d'une icône
    w9replay
  • L’incroyable destin d’Alexandra Lamy
    m6replay
  • Bruce Willis : super anti-héros
    parispremierereplay
  • La petite maison toujours dans la prairie
    6terreplay
  • Ilyes Djadel : en vrai de vrai
    w9replay
  • Un Inconnu nommé Bourdon
    m6replay
  • Michael Jackson : dans la tête du roi de la pop
    w9replay
  • Élodie Poux en vrai
    m6replay
  • Hallyday par David
    m6replay
  • Tom Cruise : la dernière légende d’Hollywood
    m6replay
  • De la séduction à la tentation, 20 ans d'émissions de rencontres à la télé
    w9replay