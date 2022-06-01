Céline Dion raconte D’eux
Trente ans après la sortie de l’album « D’eux », Céline Dion a accepté de prendre la parole afin de revenir sur cette œuvre emblématique. Elle nous raconte l’histoire de cet album mythique et de ses titres devenus intemporels, tels que « Pour que tu m’aimes encore » ou « J’irai où tu iras ». De sa première rencontre avec Jean-Jacques Goldman au triomphe du disque francophone le plus vendu de tous les temps, la chanteuse est portée par l’enthousiasme intact de cette aventure humaine et artistique. Et, 30 ans après, les souvenirs sont toujours vifs. Entre confidences intimes et révélations surprenantes, Céline Dion nous offre un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie. © DMLS TV

Documentaire | People

