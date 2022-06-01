Collaro, ce mec est trop !
Collaro, ce mec est trop !
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Pendant 30 ans, Stéphane Collaro a été une figure incontournable de la télévision. Du Petit Rapporteur au Bébête Show, de Coco Boy au Collaricoco-Show, il a traversé les époques. Mais « Tonton Mayonnaise » est toujours resté fidèle à une chose : l’humour de bande, potache et bon enfant. Accompagné de joyeux lurons, il a marqué le comique à la télévision des années 1970 à la décennie 1990. Pendant un quart de siècle, Stéphane Collaro va représenter une forme d’humour télévisuel taxé avec dédain de « provincial » ou plus méchamment de « beauf ». Il a aussi créé les fausses pubs à la télévision et surtout inventé une satire inédite de la politique : Le Bébête Show. © LABEL IMAGE PRODUCTION

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Documentaire | People

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