Le combat des mères protectrices - le débat
Le combat des mères protectrices - le débat
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Pourquoi la parole des enfants est-elle si souvent remise en doute ? Comment les mères qui tentent de protéger leurs enfants se retrouvent-elles poursuivies pour non-présentation d'enfant ? Un débat nécessaire sur les dysfonctionnements du système judiciaire face à l'inceste qui interroge sur le poids du syndrome d'aliénation parentale, la formation insuffisante des professionnels et l'application lacunaire des textes de loi. Malgré les alertes de la CIIVISE (la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) et de l'ONU, la France peine à adapter sa législation. Victimes devenues adultes, avocats spécialisés, magistrats et psychologues confronteront leurs analyses pour comprendre ces impasses et explorer des pistes d'amélioration. © C PRODUCTIONS

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