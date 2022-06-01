Tout le monde connaît les émissions mythiques de Jacques Martin, l’empereur du dimanche : L’école des fans, Le petit rapporteur. Mais pour la première fois, un documentaire va vous dévoiler les faces cachées de ce monstre sacré de la télévision qui se dissimulait « derrière vos applaudissements » pour parodier sa formule célèbre. À travers des archives rares et les témoignages de ses proches amis ou collaborateurs, nous allons vous raconter le destin de cet homme de télévision qui aurait voulu être un artiste. © BO TRAVAIL