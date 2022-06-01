Jacques Martin : derrière vos applaudissements
Jacques Martin : derrière vos applaudissements
6play

Tout le monde connaît les émissions mythiques de Jacques Martin, l’empereur du dimanche : L’école des fans, Le petit rapporteur. Mais pour la première fois, un documentaire va vous dévoiler les faces cachées de ce monstre sacré de la télévision qui se dissimulait « derrière vos applaudissements » pour parodier sa formule célèbre. À travers des archives rares et les témoignages de ses proches amis ou collaborateurs, nous allons vous raconter le destin de cet homme de télévision qui aurait voulu être un artiste. © BO TRAVAIL

S'abonner

Documentaire | People

Vous aimerez aussi...

  • Collaro, ce mec est trop !
    6play
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Le zapping de la télé
    parispremierereplay
  • Thierry Le Luron au Gymnase
    6play
  • Ex-wives undercover : méfiez-vous de Brandon
    tevareplay
  • La revue de presse
    parispremierereplay
  • Le nouveau sarcophage de Tchernobyl
    parispremierereplay
  • Tous complotistes ?
    parispremierereplay
  • Hollywood stories
    tevareplay
  • Hollywood stories : Meryl Streep
    tevareplay
  • Paris à prendre
    parispremierereplay
  • Endométriose : le combat invisible
    tevareplay