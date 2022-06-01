Les copines d'abord !
Les copines d'abord !
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Ce film part à la rencontre de femmes de différents âges, à des moments charnières de leur vie, pour explorer les liens d’amitié qui se font et se défont. Il explore une quête personnelle mais aussi universelle : celle de tenter de rester liées malgré le temps qui passe, et de comprendre pourquoi ces liens, si essentiels, méritent qu'on se batte pour les garder vivants. De l'adolescente qui s'apprête à quitter sa ville natale et ses premières amies, à la femme de 76 ans qui choisit de vieillir entourée et en collectif, en passant par celles qui traversent la solitude amicale, les deuils d'amitié ou les tentatives maladroites de recréer du lien - chaque témoignage est une facette d'une expérience universelle, trop longtemps restée dans l'ombre. © StudioFact Presse et Docs

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Documentaire | Société

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