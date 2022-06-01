Il était une foi (son œuvre), il était une fois (sa vie) : ce documentaire est un voyage au pays du rire, des sens et du non-sens, au pays de la scène et du spectacle, au pays du délire et de l’imaginaire. En somme, « Il était une foi… la mienne », c’est « Raymond au pays des merveilles ». À sa façon, Devos est un grand voyageur, une valise dans chaque main, une valise sous chaque œil, des bagages débordant d’humour, de jeux de mots, de formules et d’expressions en tous genres. Il a passé l’essentiel de son temps à sillonner l’Absurdie, cette vaste contrée qu’il connait comme sa poche. Ce documentaire tente de percer le mystère de l’incontestable talent d’un homme qui compte parmi les plus grands comiques de son temps. © INA