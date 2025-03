Hayes Morrison, avocate et fille de l'ex-Président des États-Unis, fait face à un dilemme. Après avoir été arrêtée pour possession de stupéfiants, elle doit choisir entre aller en prison ou accepter un emploi chez son rival, l'avocat new-yorkais Conner Wallace. Afin d'éviter de teinter la campagne électorale de sa mère, Hayes décide d'accepter l'offre. Elle doit réexaminer des dossiers problématiques et prouver l'innocence des accusés... © 2016 Warm Cases Financing. LLC et ABC Studios