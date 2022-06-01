La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap d'Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l'adjudante-chef Caroline Martinez, pense d'abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d'un camping retrouvé mort avec un masque de renard, amène les enquêteurs à soupçonner un homme avec lequel il avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime... © FILMS ET PICTURE