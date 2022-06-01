Crime dans l'Hérault
6play

La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap d'Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l'adjudante-chef Caroline Martinez, pense d'abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d'un camping retrouvé mort avec un masque de renard, amène les enquêteurs à soupçonner un homme avec lequel il avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime... © FILMS ET PICTURE

S'abonner
  • Crime dans l'Hérault
    tevareplay

    Crime dans l'Hérault

    1:32:36

    Hier

    La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap d'Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l'adjudante-chef Caroline Martinez, pense d'abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d'un camping retrouvé mort avec un masque de renard, amène les enquêteurs à soupçonner un homme avec lequel il avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime...

Vous aimerez aussi...

  • S.W.A.T. : firefight
    6play
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Les Bodin's ouvrent un gîte : la suite
    6play
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Willow
    gulli
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Les Bodin's ouvrent un gîte
    6play
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Agence tous risques
    parispremierereplay
  • Bones
    tevareplay
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay