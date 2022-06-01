Hélène Ségara - Symphonique
Hélène Ségara - Symphonique
6play

Pour célébrer les 30 ans d'une carrière incroyable, Hélène Ségara investit le cadre prestigieux de la Salle Pleyel pour un concert anniversaire exceptionnel. Accompagnée d'un orchestre symphonique, l'artiste revisite les plus grands titres de son répertoire dans des arrangements inédits. De « Il y a trop de gens qui t'aiment » à « Elle, tu l'aimes », en passant par « Vivo per lei », elle offre un voyage musical à travers les chansons qui ont marqué sa carrière et conquis plusieurs générations de spectateurs. Véritable hommage à son parcours artistique et au lien unique qu'elle entretient avec son public depuis trois décennies, cette soirée est ponctuée de duos inédits avec des invités spéciaux : Damien Sargue, Anne Sila, Dinos, Victoria Sio et Lola Dubini. KIOSCO MAX

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Divertissement | Concert

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