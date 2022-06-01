Mary Reilly
Londres, XIXe siècle. Mary Reilly est engagée comme servante dans la demeure du docteur Henry Jekyll. La jeune femme est peu à peu intriguée par le comportement de son maître, qui se livre chaque nuit à de mystérieuses recherches dans son laboratoire. Alors qu’elle se montre troublée à son contact, ce dernier annonce à ses domestiques l’arrivée d’Edward Hyde, un assistant qui va l’aider dans ses recherches. Bientôt, le nouveau venu se révèle d’une violence bestiale. © 1996 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved

Film | Drame | Film américain

