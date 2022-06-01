Music of my life
1987, en Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville marquée par les tensions sociales. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme ambiant et au destin tout tracé que son père conservateur imagine pour lui. Sa vie bascule le jour où l’un de ses amis lui fait découvrir la musique de Bruce Springsteen. Frappé par les paroles du Boss qui décrivent exactement ce qu’il ressent, Javed va enfin trouver le courage de s'exprimer... © BIF Bruce Limited 2019

