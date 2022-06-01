Une fête de famille, c'est toujours un moment fort. Toutes les générations s'y retrouvent pour célébrer les valeurs du clan. Baptême, cousinade, anniversaire : quel que soit l'évènement qui la réunit, chaque famille a ses habitudes, parfois ses rituels. Les trois tribus que nous avons suivies, et tournées avant la crise sanitaire, ont à cœur de donner une âme à leur fête et d'y apporter leur touche personnelle. Pour elles, entretenir coûte que coûte ce lien unique, c'est une valeur refuge. Dans le Rhône, pour la famille Méchain, la cousinade est plus qu'une tradition : un rite incontournable. Tous les ans, c'est 80 personnes minimum qui viennent faire la fête. Les 16 frères et sœurs ont préservé l'initiative de leurs parents, qui avaient lancé ces retrouvailles il y a plusieurs années. Leur objectif : intégrer les nouvelles générations et leur transmettre le goût de la famille. À longueur d'année, ils sont ultra-soudés, mais pour le tournoi de pétanque, ils se lancent dans une compétition féroce ! En Normandie, Alexia et Nicolas s'attendent à un torrent d'émotion pour le baptême de leurs triplés de 15 mois. Nés grands prématurés, ils ont frôlé la mort. Aujourd'hui, tout va bien, et lors de cette fête, les parents vont enfin présenter les bébés à leurs familles respectives, qui ont eu si peur pour eux. Mais ils habitent Toulon, et pour réunir un maximum de proches, ils ont tout organisé à Cherbourg : un défi pour Alexia, une maman très perfectionniste. À Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, Jennifer et Dimitri préparent l'anniversaire d'Hilona, leur fille de 2 ans. Une grandiose fête de princesse, avec 30 invités et un budget de 2 500 euros. Pour le couple, c'est une belle revanche sur la vie, après des années de galère. Ils se sont connus à 15 ans et ont eu leur premier bébé très tôt. Leur fils Mattheo a aujourd'hui 12 ans. Désormais stabilisés, ces parents généreux veulent offrir le maximum à leurs enfants. Pour préparer le buffet, Jennifer, qui adore cuisiner, va rester 21 heures en cuisine ! © STP PRODUCTIONS