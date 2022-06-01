Deux milliards de cœurs
Deux milliards de cœurs
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Que savaient les Américains du football avant que la Coupe du monde de la FIFA™ n'arrive sur leurs côtes ? Les réponses vous feront peut-être rire, mais ils ont vite été séduits par le beau jeu grâce à des joueurs comme Diego Maradona, Gheorghe Hagi, Dennis Bergkamp, Hristo Stoichkov, Roberto Baggio et Romário. Ce documentaire offre de grands moments : des entretiens exclusifs avec les joueurs, des images hilarantes de supporters et évidemment les plus belles actions des matches qui ont fait d'USA 1994 un succès retentissant. © 1994 FIFA FILMS

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Documentaire | Football

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