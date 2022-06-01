En route pour le Maracanã
En route pour le Maracanã
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Lorsque l'un des spectacles sportifs les plus suivis au monde arrive dans un pays où le football est une religion, cela ne peut faire que des étincelles. Des tribus d'Amazonie aux plages paradisiaques de Rio de Janeiro, des dribbles déroutants de Neymar aux courses supersoniques de Robben, des buts magnifiques de Messi à la raclée historique infligée par l'Allemagne au Brésil, la Coupe du monde de la FIFA 2014™, remportée par la Mannschaft, a été à la hauteur des attentes de tous les fans du monde entier. FIFA

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Documentaire | Football

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