Irlande, 1892. Joseph Donelly travaille sur un lopin de terre que son père loue à Daniel Christie. À cause d’une dette de fermage non réglée, ce dernier fait incendier leur maison. Résolu à se venger, Joseph se rend au château pour abattre le commanditaire. Alors qu’il se cache dans les écuries, il est surpris par Shannon, la fille du propriétaire. Joseph renonce à se battre et prend la fuite avec Shannon. Dans l'espoir d’une vie meilleure, ils embarquent ensemble sur un navire pour l’Amérique… NBC UNIVERSAL