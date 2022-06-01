Horizons lointains
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Irlande, 1892. Joseph Donelly travaille sur un lopin de terre que son père loue à Daniel Christie. À cause d’une dette de fermage non réglée, ce dernier fait incendier leur maison. Résolu à se venger, Joseph se rend au château pour abattre le commanditaire. Alors qu’il se cache dans les écuries, il est surpris par Shannon, la fille du propriétaire. Joseph renonce à se battre et prend la fuite avec Shannon. Dans l'espoir d’une vie meilleure, ils embarquent ensemble sur un navire pour l’Amérique… NBC UNIVERSAL

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Film | Drame | Film américain

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