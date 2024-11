Série | Policier | Drame Alec est confronté à un meurtre peu banal : son amie de longue date, CJ Wright, une journaliste d'investigation renommée et redoutée, lui demande d’élucider son propre assassinat. Elle vient d’être empoisonnée au polonium 210 et se sait condamnée. Parallèlement, Alec et Marisa se repenchent sur l’affaire Wes Banning et l’attentat à la bombe perpétré contre une église il y a 19 ans.