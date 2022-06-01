Séparés à la naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre. Pour Grégoire et Anthony, la trentaine désormais, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre est noir ! Il y avait une chance sur un million pour que ce phénomène génétique rarissime survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie et aucun des deux n’a franchement l’impression d’avoir tiré le gros lot en rencontrant l’autre. © NAC FILMS