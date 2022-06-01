Épisode 1

Entre trois enfants, un mari et un emploi à temps plein, Lisa Tedesco est au bord de la saturation. Elle culpabilise de ne pas réussir à être la mère, l’épouse et l’amie parfaite, contrairement à Claire, sa meilleure amie, qui semble tout maîtriser. Un jour, Lisa oublie de récupérer la fille de Claire à l’école. L’adolescente disparaît alors qu’un prédateur sexuel rôde dans la région. Rongée par la culpabilité, Lisa se lance à sa recherche. SND