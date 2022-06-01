La faute
La faute
6play

Épisode 1

Entre trois enfants, un mari et un emploi à temps plein, Lisa Tedesco est au bord de la saturation. Elle culpabilise de ne pas réussir à être la mère, l’épouse et l’amie parfaite, contrairement à Claire, sa meilleure amie, qui semble tout maîtriser. Un jour, Lisa oublie de récupérer la fille de Claire à l’école. L’adolescente disparaît alors qu’un prédateur sexuel rôde dans la région. Rongée par la culpabilité, Lisa se lance à sa recherche. SND

Voir la vidéo

Série | Drame

Les épisodes

Vous aimerez aussi...

  • Prise au piège
    6play
  • Hacks
    tevareplay
  • Le Transporteur - la série
    parispremierereplay
  • Cassandre
    tevareplay
  • La collection Mary Higgins Clark
    tevareplay
  • César Wagner
    tevareplay
  • Rizzoli & Isles
    tevareplay
  • Creepshow
    parispremierereplay
  • L'incroyable embouteillage
    tevareplay
  • Amicalement vôtre
    parispremierereplay
  • Riot Women
    tevareplay
  • Tropiques criminels
    tevareplay