Prise au piège
Prise au piège
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Épisode 1

Anna Rivière est arrêtée pour un meurtre... qu'elle n'a pas commis. Sauf que tout l'accuse. Envoyée en détention provisoire, Anna risque une lourde peine. Piégée dans un monde aux antipodes du sien, au milieu de la violence et des trafics, Anna est une proie facile qui va devoir apprendre à transgresser les règles pour survivre. Son seul espoir repose sur son père et son frère qui s'ignorent depuis 10 ans. Ils sont les seuls à pouvoir prouver son innocence. SND

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Série | Drame

Saison 1

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