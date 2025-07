Adem Qasim, un terroriste américano-pakistanais, s'enfuit lors d'un transfert, échappant à la vigilance des services secrets. Il n'en faut pas plus pour que Harry Pearce, l'agent à la tête de l'unité antiterroriste, soit accusé de l'événement. Les relations entre la CIA et le MI-5 se tendent, tandis qu'une enquête est diligentée afin de déterminer les causes de l'incident. En disgrâce, Pearce collabore avec Will Holloway, un ancien agent installé à Moscou qui pourra reconstituer le puzzle de cette évasion et éviter la menace qui pèse désormais sur Londres... © TF1 DROITS AUDIOVISUELS