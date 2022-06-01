Il y a des centaines d'années, le cruel empereur dragon de Chine a été maudit et pétrifié aux côtés de milliers de ses soldats. À la fin des années 40, Alex O'Connell, archéologue, retrouve la tombe de l'empereur, exhume les restes du souverain et les ramène à Shanghai, ignorant qu'il va provoquer son réveil. Ramené à la vie, l'empereur dragon va rassembler son armée pour conquérir le monde. Seuls Alex et ses parents, les aventuriers Rick et Evelyn, sont en mesure de l'arrêter... NBC UNIVERSAL