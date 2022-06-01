Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, explose, provoquant la plus grave catastrophe de l'histoire du nucléaire. Six mois plus tard, le premier sarcophage de recouvrement est édifié dans l'urgence. En 2007, les autorités ukrainiennes confient au consortium français Novarka la construction d'un nouveau sarcophage qui doit venir se glisser sur le précédent. Il s'agit d'empêcher les fuites et de permettre de démanteler le cœur du réacteur accidenté. Un chantier inédit de plus d'un milliard et demi d'euros. Dès le début, les travaux se font dans des conditions de dangerosité extrêmes. L'ancienne construction n'est plus étanche et menace de s'effondrer. © PUBLIC MEDIA DISTRIBUTION LLC