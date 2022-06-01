Tous complotistes ?
Tous complotistes ?
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Avec un ton léger et humoristique, mais sans jamais perdre de vue la profondeur du sujet, ce documentaire explore le complotisme, les raisons qui poussent certains à croire en ces théories et leurs conséquences sur notre société. À travers une série d’interviews de spécialistes, de théoriciens du complot autoproclamés et de citoyens ordinaires, « Tous complotistes ? » offre un panorama complet du phénomène, enrichi d’études de cas et de références historiques et culturelles qui illustrent la persistance de ces théories à travers le temps. Que l’on soit sceptique ou curieux, ce documentaire pousse à remettre en question les certitudes et à explorer les zones grises de notre perception du monde. Avec la participation de Jean-Marie Bigard, Christophe Bourseiller, Didier Raoult, Agnès Buzyn, Francis Lalanne,... © BEALL PRODUCTIONS

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Documentaire | Société

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