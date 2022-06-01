Hollywood stories : Meryl Streep
Hollywood stories : Meryl Streep
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Forte de quarante ans de carrière, Meryl Streep est la personnalité la plus nommée de l’histoire des Oscars avec 21 nominations et 3 Oscars remportés ! Un aperçu de la vie de l’actrice Meryl Streep dont l’impressionnante filmographie comprend notamment des rôles dans « Kramer contre Kramer », « Out of Africa », « Le choix de Sophie », « Sur la route de Madison » ou encore « Le diable s’habille en Prada ». Par sa remarquable capacité à incarner des personnages éclectiques, elle révèle une palette d’interprétation sans égale. Le destin cinématographique d’une des plus grandes actrices de sa génération. ©3DD ENTERTAINMENT LTD

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Documentaire | People

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