Le petit monde de Fernandel
parispremierereplay

Fernandel, c'est plus de 40 ans de carrière avec d'énormes succès populaires au cinéma : la série des « Don Camillo », « La vache et le prisonnier », « La cuisine au beurre ». Pas des chefs d'œuvre ni des nanars, mais simplement des comédies hilarantes. Fernandel, c'est aussi de l'émotion avec « Angèle », « Ignace » ou « Le Schpountz ». Fernandel, c'est également le music-hall avec des tubes passés à la postérité tels que « Félicie ». Une vie qui raconte évidemment une époque avec l'Occupation.Ce documentaire retrace l'histoire de Fernand Désiré Contandin, l'homme qui eut tellement de succès comme prêtre en soutane que, dans la rue, les gens lui demandaient de bénir leurs enfants... © LABEL IMAGE PRODUCTION

Documentaire | Cinéma | People

