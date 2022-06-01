Le poulain
Le poulain
6play

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne et, à ses côtés, il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique. © BAC FILMS DISTRIBUTION*

S'abonner

Film | Comédie

Vous aimerez aussi...

  • J'en connais un rayon
    m6replay
  • On l'appelle Trinita
    6play
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale le pire des vacances
    gulli
  • Gordon Ramsay : mission extrême
    parispremierereplay
  • En famille
    m6replay
  • Un trésor dans votre maison
    6terreplay
  • NCIS : Los Angeles
    parispremierereplay
  • Un dîner presque parfait
    gulli
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay
  • Le 1945
    m6replay
  • Météo
    m6replay