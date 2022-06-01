Le retour de la momie
Le retour de la momie
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Cinq mille ans avant Jésus-Christ, le roi Scorpion, puissant guerrier égyptien, trahit le dieu Anubis. Ce dernier le condamne alors à le servir pour l'éternité. En 1933, dix ans après avoir vaincu Imhotep, la momie ressuscitée, l'aventurier et archéologue Rick O'Connell, accompagné de sa femme Evelyn et de leur fils Alex, découvre un bijou qui permet de localiser l'oasis où Scorpion a disparu. Mais la famille est agressée par les fanatiques d'une secte sur le point de ramener Imhotep à la vie. NBC UNIVERSAL

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Film | Aventure | Action

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