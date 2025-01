Au cœur d’Auschwitz, Lale Sokolov, juif slovaque, se voit confier par Stefan Baretzki, soldat nazi, la tâche inhumaine de tatouer les numéros d’identification sur les bras de ses compagnons de déportation… Au milieu de cette réalité dévastatrice, Lale découvre un éclat de lumière : Gita, dont la force et la beauté illuminent les ténèbres. Soixante ans plus tard à Melbourne, Lale, récemment veuf, rencontre l’écrivaine Heather Morris et trouve le courage de raconter son histoire au monde. NBC UNIVERSAL