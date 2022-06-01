Les Bodin's ouvrent un gîte
Les Bodin's ouvrent un gîte
La ferme des Bodin's est écrasée par les factures et les réparations. Maria et Christian n’ont plus le choix : il faut trouver une nouvelle source de revenus. Et puisqu'on parle beaucoup de tourisme vert, d’authenticité et de retour à la terre, pourquoi ne pas transformer la ferme familiale en gîte rural ? L’idée semble évidente, mais l’application, elle, laisse à désirer. Entre un inspecteur peu coopératif, des installations bricolées à leur manière et une clientèle exigeante, Maria et Christian semblent se lancer là dans un projet qui les dépasse quelque peu... © JYL PRODUCTIONS

Divertissement | Spectacle | Humour

  • Les Bodin's ouvrent un gîte : la suite

