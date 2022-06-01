Épisode 1 - Chez les Yuzuki

Depuis la disparition tragique de ses parents dans un accident de voiture, Hayato, aîné de la fratrie Yuzuki, s’emploie à veiller sur Mikoto, Minato et Gakuto. Bien que le rôle de pilier familial ne soit pas dénué de défis, il peut compter sur le soutien indéfectible de ses jeunes frères. Entre francs éclats de rire et larmes teintées d’amertume, découvrez le quotidien poignant d’une famille hors du commun... © Shizuki Fujisawa, Shogakukan / "YUZUKI-SANCHI NO YONKYODAI." Production Committee ,2023