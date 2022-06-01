Les quatre frères Yuzuki
Les quatre frères Yuzuki
6play

Épisode 1 - Chez les Yuzuki

Depuis la disparition tragique de ses parents dans un accident de voiture, Hayato, aîné de la fratrie Yuzuki, s’emploie à veiller sur Mikoto, Minato et Gakuto. Bien que le rôle de pilier familial ne soit pas dénué de défis, il peut compter sur le soutien indéfectible de ses jeunes frères. Entre francs éclats de rire et larmes teintées d’amertume, découvrez le quotidien poignant d’une famille hors du commun... © Shizuki Fujisawa, Shogakukan / "YUZUKI-SANCHI NO YONKYODAI." Production Committee ,2023

Voir la vidéo

Série | Animé | Drame

Saison 1Saison 1

Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Assassination classroom
    m6replay
  • Paradox Live THE ANIMATION
    6play
  • GTO
    6play
  • Sorcerous stabber Orphen
    6play
  • K-ON !
    m6replay
  • Burning kabaddi !
    m6replay
  • Overlord
    6play
  • Urusei Yatsura
    6play
  • Initial D : first stage
    m6replay
  • Les quatre frères Yuzuki
    6play
  • Kono Oto Tomare
    m6replay
  • Le Rakugo ou la vie
    m6replay