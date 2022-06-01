Épisode 1 - Mission : Flower Garden 1

Klaus, espion de légende, se voit confier une mission impossible : entraîner sept jeunes recrues sans la moindre expérience. Leur objectif ? Survivre à des opérations classées top secrètes, où l’échec est quasi assuré. Entre manipulations, trahisons et entraînements brutaux, ces nouvelles espionnes devront apprendre à tromper… avant d’être trompées. Dans ce jeu mortel, une seule règle : ne faire confiance à personne. © Takemachi, Tomari⁄ KADOKAWA⁄ SPY ROOM Partners