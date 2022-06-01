Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D’Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s’allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors qu’à La Rochelle la guerre est déclarée et que le roi tombe chaque jour davantage sous la coupe du cardinal de Richelieu, D’Artagnan et les mousquetaires deviennent les derniers remparts avant le chaos. © PATHE FILMS

Les Trois Mousquetaires : Milady streaming : regardez le film en ligne sur M6+

L'aventure épique de D'Artagnan et ses compagnons touche à sa conclusion spectaculaire dans Les Trois Mousquetaires : Milady, le second volet du diptyque magistral de Martin Bourboulon. Sorti en salles en décembre 2023, ce film a captivé plus de 3,5 millions de spectateurs et confirme l'excellence du cinéma d'aventure français. En 2026, retrouvez ce chef-d'œuvre en streaming sur M6+ pour découvrir le dénouement haletant des machinations de la redoutable Milady de Winter, incarnée par une Eva Green éblouissante. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et l'ensemble du casting reprennent leurs rôles dans cette fresque historique qui clôt dignement l'une des plus belles adaptations du roman d'Alexandre Dumas.

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Que vous ayez déjà découvert le premier volet ou que vous souhaitiez vivre l'intégralité du diptyque, Les Trois Mousquetaires : Milady est disponible en streaming gratuit sur M6+. Profitez de la flexibilité du streaming pour regarder le film à votre rythme.

Synopsis et intrigue de Les Trois Mousquetaires : Milady

La suite épique de D'Artagnan et les mousquetaires

Les Trois Mousquetaires : Milady reprend l'action là où le premier film s'était arrêté, propulsant D'Artagnan et ses frères d'armes dans un tourbillon de conspirations toujours plus dangereuses. Alors que le cardinal de Richelieu resserre son étau sur le royaume de France, les quatre mousquetaires doivent déjouer des complots qui menacent la couronne et l'honneur de la reine Anne d'Autriche.

Traqués, trahis, séparés, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan vont devoir puiser au plus profond de leur courage pour affronter leurs ennemis. Dans cette course contre la montre haletante, chaque décision peut basculer le destin du royaume. Les enjeux personnels se mêlent aux intrigues politiques : l'amour de D'Artagnan pour Constance Bonacieux, incarnée par Lyna Khoudri, est mis à l'épreuve tandis que le passé tourmenté d'Athos revient le hanter.

Entre Londres et Paris, le film déploie une envergure internationale avec des scènes spectaculaires qui rivalisent avec les plus grandes productions hollywoodiennes. Les révélations s'enchaînent, les alliances se défont, et le spectateur découvre progressivement les véritables motivations de chaque protagoniste dans un récit d'une grande densité narrative.

Le rôle mystérieux de Milady incarnée par Eva Green

Eva Green livre ici l'une de ses performances les plus mémorables en incarnant la fascinante et impitoyable Milady de Winter. Espionne au service du Cardinal de Richelieu, femme fatale manipulatrice et combattante redoutable, Milady est le personnage central de ce second volet qui porte son nom avec justesse.

Le film explore les multiples facettes de ce personnage complexe : son passé tragique lié à Athos, ses motivations profondes, sa capacité à séduire et trahir avec une froideur glaçante. Eva Green compose une Milady tour à tour vulnérable et terrifiante, captivante de bout en bout. Son duel psychologique et physique avec les mousquetaires forme l'épine dorsale dramatique du film.

Les scènes entre Vincent Cassel et Eva Green crépitent d'une tension palpable, révélant le lourd secret qui lie Athos à Milady. Cette dimension tragique ajoute une profondeur émotionnelle rare dans le cinéma d'aventure, faisant de Milady bien plus qu'une simple antagoniste : un personnage à part entière dont les blessures alimentent la soif de vengeance.

Casting exceptionnel avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris

Les acteurs principaux du film de Martin Bourboulon

La distribution stellaire réunie par Martin Bourboulon reprend ses rôles avec une complicité évidente et un engagement total. François Civil confirme son statut de révélation en approfondissant la maturité de son D'Artagnan, transformé par les épreuves et les désillusions. Le jeune gascon fougueux du premier film laisse place à un homme déterminé, prêt à tout sacrifier pour ses idéaux.

Vincent Cassel offre une prestation poignante en Athos tourmenté par son passé avec Milady. Son jeu tout en retenue exprime une douleur enfouie qui explose lors des confrontations avec son ancien amour devenu ennemi mortel. Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos) complètent admirablement le quatuor, chacun apportant sa touche distinctive à cette fraternité légendaire.

Louis Garrel compose un roi Louis XIII toujours fragile et manipulé, tandis que Vicky Krieps gagne en présence dans son rôle de reine Anne d'Autriche, femme de pouvoir prise au piège des intrigues de cour. Eric Ruf incarne avec maestria le cardinal de Richelieu, cerveau machiavélique dont les plans atteignent leur paroxysme dans ce second volet.

Performances remarquées de Lyna Khoudri et Louis Garrel

Lyna Khoudri illumine l'écran dans le rôle de Constance Bonacieux, l'amour de D'Artagnan. Son personnage gagne en importance et en complexité dans Milady, devenant un élément clé de l'intrigue plutôt qu'un simple intérêt romantique. La comédienne apporte fraîcheur, détermination et vulnérabilité à ce rôle qu'elle habite avec une sincérité touchante.

Louis Garrel poursuit sa composition nuancée d'un roi Louis XIII prisonnier de son statut et des manipulations de son entourage. Ses scènes avec Eric Ruf révèlent la lutte de pouvoir souterraine qui se joue au sommet de l'État. Jacob Fortune-Lloyd rejoint également la distribution, enrichissant un casting déjà exceptionnel.

Cette alchimie d'acteurs français et internationaux de premier plan élève Les Trois Mousquetaires : Milady au rang des plus belles réussites du cinéma d'aventure européen, prouvant que le savoir-faire français rivalise avec les productions anglo-saxonnes les plus ambitieuses.

Questions fréquentes sur le streaming des Trois Mousquetaires : Milady

Comment regarder Les Trois Mousquetaires : Milady sur M6+ ?

Rendez vous le 15 juillet à 21 :10 sur M6 pour voir Les Trois Mousquetaires : Milady sur M6. Accédez gratuitement au film en streaming sur M6+, sans aucun abonnement payant requis. Toute la saga est également disponible avec la mise à disposition du premier volet, Les Trois Mousquetaires : D’artagnan en streaming gratuit sur M6+.

Puis-je voir Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan avant Milady ?

Absolument, il est fortement recommandé de visionner d'abord Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan pour suivre la continuité narrative et apprécier pleinement l'évolution des personnages. Les deux films de Martin Bourboulon forment un diptyque cohérent où Milady est la suite directe et le dénouement des aventures initiées dans le premier volet. Les enjeux dramatiques, les relations entre personnages et les révélations de Milady prennent tout leur sens après avoir découvert D'Artagnan. Bonne nouvelle : les deux films sont disponibles sur M6+.

Quelle est la durée du film Milady ?

Le film Les Trois Mousquetaires : Milady dure 1h55 (115 minutes). Cette durée généreuse permet de développer pleinement l'intrigue autour du personnage fascinant de Milady interprété par Eva Green et de conclure avec panache l'épopée des mousquetaires entamée dans le premier film. Le rythme soutenu et l'intensité dramatique croissante font que ces deux heures passent à une vitesse folle, maintenant le spectateur en haleine jusqu'à un final mémorable. Prévoyez une soirée cinéma complète pour vous immerger dans cet univers d'aventure, d'honneur et de trahisons au cœur du XVIIe siècle français.