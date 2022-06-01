Meurtres à Marie-Galante
Meurtres à Marie-Galante
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À Marie-Galante, le corps de Roméo, un éducateur spécialisé, est retrouvé dans la Mare au punch. Ophélie Villedieu, qui dirige l'antenne locale de la Police aux Frontières, doit faire équipe avec Léopold Lacarrière, commandant au SRPJ de Versailles, qui débarque au même moment pour faire un break dans son île natale. Or Roméo avait été menacé de mort par Pierre-Henri dit PH, le propre filleul de Léo, tout juste sorti de prison pour des faits de petite délinquance et qui est introuvable… © FILM ET PICTURE

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Téléfilm | Policier

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