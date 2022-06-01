My deer friend Nokotan
Épisode 3 - La rentrée de Bashame

Adulée par ses camarades pour son assiduité et sa beauté, Torako cache pour autant un lourd passé de délinquante. Mais lorsque la pétillante Nokotan est transférée dans sa classe, c’est la panique. Avec son nez capable de flairer les reliquats de sa vie antérieure, le chaos s’immisce peu à peu dans son quotidien. Qui est cette mystérieuse jeune fille aux bois de cerf ? © Oshioshio・Kodansha/ Hinominami High School Deer Club

Série | Anime | Comédie

