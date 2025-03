Annie Reed, une journaliste de Baltimore, entend à la radio l'histoire de Sam Balwin, un veuf qui élève seul son fils à Seattle. Touchée, elle décide d'entrer en contact avec lui. Et malgré la distance et son mariage qui approche, une relation fusionnelle s'installe entre les deux... Un film de Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks... © 1993 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.