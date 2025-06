Angleterre, début du XIXe siècle. À sa mort, Monsieur Dashwood laisse son épouse et ses trois filles dépourvues de tout bien. Chassées de leur maison par le fils aîné, un être grossier entièrement dominé par son acariâtre épouse, les quatre femmes doivent se résoudre à demander asile à une cousine éloignée. Avant de partir, Elinor, l'aînée des filles, la plus vertueuse, a le temps de s'éprendre du frère de sa belle-soeur, le charmant mais bafouillant Edward. De son côté, Marianne, la cadette, s'enflamme pour le séduisant Willoughby... © 1995 COLUMBIA PICTURE INDUSTRIES, INC.