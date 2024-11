Série | SF & Fantastique | Policier Allison ,30 ans et mère de trois enfants, communique avec les morts et peut également ressentir les pensées des vivants, surtout lorsqu'ils sont liés à des crimes violents. Déterminée à vivre une vie normale, elle suit des études de droit et effectue un stage dans le cabinet du procureur Devalos, pour qui elle classe et commente des clichés pris sur des scènes de crime. Pourtant, persuadé que les visions d'Allison sont dues au stress, Joe, son époux ingénieur en aéronautique, envoie des fax livrant des informations sur des crimes aux agences de police, dont celle du Texas. Accueillie par le capitaine des Texas Rangers et son escorte, Allison va devoir prouver l'existence de ses dons et résoudre une affaire criminelle non classée...