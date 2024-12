20 épisodes

Faith, avocate dans une petite ville du pays de Galles, est obligée de mettre fin à son congé maternité lorsque son mari et associé, Evan, disparaît sans laisser de traces. En découvrant qu'il menait une double vie, elle se lance dans une quête de vérité, tout en luttant pour protéger sa famille et ne pas perdre la raison. © Keeping Faith Productions Ltd MMXVII