Sorcerous stabber Orphen
S3 E1 - Plonge dans mes rêves, Eden

Quo ayant été défait lors de la bataille au siège de l’église de Kimluck et Azalie s’étant sacrifiée pour empêcher la déesse de traverser la frontière, Orphen garde néanmoins l’espoir de retrouver sa sœur. Lors de sa quête, il fait la rencontre de Lottecia, une brillante épéiste, à la tête d’un dojo. Mais la jeune femme semble ne pas être celle qu’elle prétend… © Yoshinobu Akita,Yuuya Kusaka,TO Books/Sorcerous Stabber Orphen Project

Série | Animé | SF & Fantastique

