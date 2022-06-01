Partie 1

En 2006, une idée audacieuse voit le jour : réunir les stars des années 80 dans une même tournée pour célébrer leurs plus grands succès. Personne n’imagine alors l’ampleur que prendra l’aventure. Stars 80 devient rapidement un immense succès populaire. Sur scène, les icônes d’une décennie entière partagent l’affiche. Des artistes qui dominaient autrefois les classements, chacun de leur côté, se retrouvent réunis dans une même aventure. Au fil des années, ils sont devenus une véritable troupe, des amis et compagnons de route embarqués dans une aventure collective hors norme. Depuis, l’histoire ne s’est jamais arrêtée. Tournée après tournée, Stars 80 continue de parcourir la France dans des salles combles, porté par l’énergie d’un public toujours plus nombreux et de plus en plus jeune. Ce documentaire vous emmène dans les coulisses d’un phénomène culte, à la rencontre des artistes qui vivent cette aventure hors norme depuis près de vingt ans. © LA PETITE REINE