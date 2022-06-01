Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances d'où il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe et, la nuit, l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé… © PARAMOUNT PICTURES