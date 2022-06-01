Thierry Le Luron, l'humour de ma vie
Thierry Le Luron, l'humour de ma vie
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« Jamais méchant, toujours féroce » ! Telle était la devise de Thierry Le Luron, qui fit rire la France entière grâce à un incroyable don d'imitateur doublé d'un talent certain pour la satire et la subversion ! Dans ce portrait intimiste et émouvant d'un des artistes français les plus populaires des années 70 et 80, celui que son ami Jacques Chazot appelait « l'humour de ma vie » se révèle sous un jour jusque-là méconnu. Showman précoce et surdoué, le récit de l'homme secret caché derrière l'artiste flamboyant dévoile ici toutes ses contradictions : jeune homme de bonne famille en public et homosexuel affirmé en privé, drolatique et mélancolique, entouré et solitaire, superficiel et profond, conservateur et innovateur, avant d'être emporté par le sida à tout juste 34 ans. Entre éclats de rire, confidences et anecdotes, le documentaire « Thierry Le Luron, l'humour de ma vie » retrace l'incroyable destin d'une personnalité complexe dans une époque en pleine mutation. © INA

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Documentaire | People

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