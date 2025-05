Les séries américaines ont débarqué sur nos petits écrans il y a près de 30 ans. Aujourd’hui, elles sont devenues culte. Vous allez découvrir que Friends et Beverly Hills ont été les premiers à raconter la société à travers les histoires de bandes de copains. Urgences et le Prince de Bel Air ont mis en avant la culture afro américaine. Buffy contre les vampires a abordé l’homosexualité sans tabou. Ces programmes d’un nouveau genre ont révélé de jeunes talents qui ont connu un succès planétaire. Certains ont poursuivi leur carrière mais d’autres ont vécu des destins tragiques. Découvrez les secrets des séries américaines grâce à des experts, des images d’archives et des extraits culte. © C PRODUCTIONS