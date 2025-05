Anaïs Bouton présente un débat exceptionnel pour décrypter le phénomène, souvent mal compris et banalisé, des pervers narcissiques. Ce débat déconstruira une expression devenue « à la mode » pour en révéler la véritable portée clinique et sociale. Au-delà des clichés, il s'agira d'examiner les mécanismes de l’emprise qui caractérisent ces relations toxiques et d'offrir des clés pour s'en libérer. © C PRODUCTIONS