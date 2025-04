« Votre enfant est porteur d'un handicap », tous les parents redoutent d'entendre un jour cette phrase. Chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants atteints de Trisomie 21 ou d'autisme viennent au monde. Jusqu'alors, il paraissait impensable qu'ils mènent une vie « normale ». Et si les choses étaient en train de changer ? Les équipes ont suivi ces enfants et ces jeunes adultes qui se battent pour trouver leur place dans la société et être heureux. Quelles sont les recettes du bonheur de ces handicapés « normaux » ou presque ? À quoi ressemble leur vie ? Plongée dans leur univers pas si différent du nôtre et pourtant unique. © TONY COMITI PRODUCTIONS