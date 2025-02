6 juin 1944. Les plages de Normandie accueillent la plus spectaculaire opération militaire de tous les temps : le débarquement, moment-clé de la Seconde Guerre mondiale, va inverser le cours de la guerre. Mais le débarquement doit sa réussite à un énorme mensonge : une armée fantôme soutenue par des chars gonflables et des fusils en bois… Mais aussi sur un réseau d’agents doubles en grande partie fictifs. À la tête de l’opération de désinformation, la plus sophistiquée jamais imaginée : Winston Churchill. © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES